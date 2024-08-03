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奧運桌球》帶傷擊退南韓美少女申裕斌 早田希娜奪下女單銅牌

2024/08/03 21:19

日本一姐早田希娜擊退南韓名將申裕斌，贏得女單銅牌。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕帶傷上陣的日本一姐早田希娜，今晚在巴黎奧運女單銅牌戰以4:2逆轉世界排名第八的南韓新星申裕斌，也成為2020東京奧運的伊藤美誠之後，第2位奪下奧運女單銅牌的日本球員，這也是她生涯首面奧運獎牌。

世界排名第5的早田希娜在8強以4:3力退北韓女將邊松景之後，左手腕就受傷，即使經過超音波治療、吃止痛藥都無法緩解，昨天4強賽以直落四遭世界球后孫穎莎橫掃後，賽後孫穎莎還特地關心她的傷勢。

早田希娜過去四度遭遇申裕斌都獲勝，不過，今年在澳門世界盃16強戰，激戰7局才以4:3險勝。

南韓美少女申裕斌。（路透）

受到傷勢影響，早田希娜首局還在尋找球感，以9:11讓出。第2局，早田在化解一個局點後以13:11扳回一城。

第3局是全場勝負關鍵，早田希娜在7:10落後下奮力救回3個局點後，一鼓作氣連追5分，12:10後來居上，隨後再以11:7拿下第4局，取得局數3:1領先優勢。

申裕斌在第5局展開反撲，10:9聽牌時雖錯過1個局點，仍以12:10追回1局。

第6局，早田希娜展現正手進攻威力，7:2強勢開局，申裕斌也沒有放棄連追3分，逼出早田的暫停，恢復比賽後，早田持續保持2到3分的領先，最後在申裕斌正手接發球失誤後，以11:7鎖定勝利。

在獲勝的那一刻，早田希娜倒坐在地上，激動掩面痛哭。申裕斌先是強顏歡笑走過來向早田祝賀，轉過身後也傷心地回到場邊座位上哭泣。

日本早田希娜擊退南韓申裕斌，奪下奧運桌球女單銅牌。（路透）

日本早田希娜擊退南韓申裕斌，奪下奧運桌球女單銅牌。（美聯社）

日本早田希娜擊退南韓申裕斌，奪下奧運桌球女單銅牌。（路透）

日本早田希娜擊退南韓申裕斌，奪下奧運桌球女單銅牌。（歐新社）

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