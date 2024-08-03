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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運羽球》直落二解決大馬組合！「最正女雙」志田千陽／松山奈未摘銅

2024/08/03 21:50

志田千陽／松山奈未。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「最正女雙」志田千陽／松山奈未今在巴黎奧運女雙項目，以21：11、21：11直落二拍下馬來西亞頭號組合陳康樂／蒂娜，生涯首度站上五環殿堂就拿下銅牌，同時也是日本女雙在奧運史上首面銅牌，自2016年里約奧運松友美佐紀／高橋禮華奪金後再度站上頒獎台。

志田千陽／松山奈未在上屆東京奧運未能取得參賽資格，本屆則以第4種子登上奧運殿堂，小組賽以分組第2晉級8強，並直落二解決丹麥組合蒂格森（Sara Thygesen）／弗勒爾戈德（Maiken Fruergaard），可惜4強不敵中國組合劉聖書／譚寧，無緣爭金。

開賽雙方都從接發球迅速展開攻勢，不過志田千陽／松山奈未藉著頑強防守連續拿下4分，氣勢也越打越順，以11：4的領先優勢進入技術暫停。儘管暫停回來後被陳康樂／蒂娜連拿3分，但透過前後場漂亮輪轉與配合，志田千陽／松山奈未輕鬆拿下1局。

次局陳康樂／蒂娜展現耐心，多次與志田千陽／松山奈未來回，但志田千陽／松山奈未依舊固若金湯，無論是網前的控球或瞬間的殺球，都令對手無法招架，以11：6先進入技術暫停，最終志田千陽／松山奈未順利直落二收拾對手，奪下巴黎奧運羽球女雙銅牌。

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