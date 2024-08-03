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PLG》吳永盛、簡廷兆等球星相挺 富邦勇士公益特訓營台中登場

2024/08/03 21:48

吳永盛（左）負責訓練小朋友們運球。（富邦慈善基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕富邦慈善基金會為鼓勵孩子身心健康平衡發展，由台北勇士職籃隊攜手全國小學體育總會，在台中大智國小體育館舉辦「富邦勇士公益籃球特訓營」，邀請南投及台中等7所學校逾百名學生參與，以實際行動關懷弱勢孩童，藉由正向力量開啟國家未來主人翁追夢勇氣。

富邦勇士教練魏維是這次特訓營的帶隊教練，率領吳永盛、簡廷兆、林郅為、蔡鎮嶽等4位球星規畫一系列訓練內容。他表示，加入勇士隊之後每年都跟著球隊協助訓練夏令營學童，希望能盡一己之力，協助企業持續幫助偏鄉弱勢孩童。

後衛吳永盛今日主要負責訓練項目是運球，過程中讓他不禁回想起小學參加過NIKE CAMP少年訓練營，曾經被劉孟竹及簡偉儒指導過。學生時代遠赴美國留學發展的他，不忘以過來人經驗建議小朋友們，現階段先以學業為主，可以把打籃球當成興趣，多方面嘗試開發潛能，未來的天空勢必更加寬廣而不受限制。

簡廷兆曾跟著哥哥一起參與籃球夏令營，如今看到這群小朋友認真學習的萌樣，不禁深受感動，他鼓勵所有學員們不論做任何事，都要認真面對全力以赴，「希望大家持續保持熱情，因為籃球這項運動很快樂，但也得付辛苦代價，尤其走向職業這條路，一定要加倍努力。」

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