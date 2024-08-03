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奧運》世界冠軍衛冕夢碎！ 尤洛勇奪菲律賓體操歷史首金

2024/08/03 23:26

尤洛在巴黎奧運男子自由體操奪金，勇奪菲律賓史上第2金。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕24歲菲律賓好手尤洛（Carlos Edriel Yulo）在巴黎奧運男子自由體操決賽創下歷史，擊敗2023年世錦賽金牌得主、尋求衛冕的以色列名將多爾戈皮亞特（Artem Dolgopyat）勇奪生涯首金，這是菲律賓在奧運史上的第2面金牌，尤洛也成為菲律賓史上第一位獲得奧運金牌的男子選手。

尤洛以難度6.600分、執行分8.400，總分15.000分摘下男子自由體操金牌，東奧金牌得主多爾戈皮亞特以14.966分屈居銀牌，英國選手賈曼（Jake Jarman）則是以14.933獲得銅牌。

尤洛為菲律賓體操寫下歷史新頁，他成為史上第一位站上奧運領獎台的菲律賓體操選手，自由體操項目奪金也是菲律賓第一人，這是菲律賓在奧運的歷史上的第2面金牌。

菲律賓史上首面金牌是由迪亞茲（Hidilyn Diaz）在上屆東京奧運女子舉重55公斤級項目所拿下，寫下歷史性一刻。迪亞茲回國後獲得高額獎金，另有兩棟房子還終身加油免費。

尤洛在巴黎奧運男子自由體操奪金，勇奪菲律賓史上第2金。（美聯社）

尤洛在巴黎奧運男子自由體操奪金，勇奪菲律賓史上第2金。（美聯社）

尤洛在巴黎奧運男子自由體操奪金，勇奪菲律賓史上第2金。（歐新社）

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