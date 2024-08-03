奧運網球》遞補男單被喬科維奇痛宰 澳洲老將艾布登男雙逆轉奪金

澳洲男雙一路過關斬將，最終更大逆轉奪金。（法新社）

〔記者梁偉銘／ 綜合報導〕艾布登（Matthew Ebden）在巴黎奧運的際遇相當神奇，遞補男單被「三巨頭」的喬科維奇（Novak Djokovic）痛宰後，這位36歲老將卻在男雙一路過關斬將，最終更大逆轉奪金，這也是澳洲史上第2面奧運網球金牌。

近年專攻雙打的艾布登，其實已經沒有單打排名，本屆因為丹麥好手魯內（Holger Rune）退賽，意外獲得單打遞補資格，不料首輪就強碰大滿貫24冠的塞爾維亞頭號種子喬帥，以0：6、1：6的懸殊比數慘敗，各界甚至還批評奧運規則需要修改。

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所幸艾布登隨即在男雙找回顏面，他與皮爾斯（John Peers）連戰皆捷，決賽更克服先丟首盤、次盤還以2：4落後的困境，逼進超級搶十終以6：7（6：8 ）、7：6（7：1）、10：8險勝美國第4種子克拉吉塞克（Austin Krajicek ）／拉姆（Rajeev Ram），讓澳洲非種子戲劇性奪金。

這是1996年伍德布里奇 （Todd Woodbridge）／伍德福德（Mark Woodforde）在亞特蘭大男雙奪冠後，澳洲第2面奧運網球金牌。見慣風浪的艾布登，賽後與搭檔開心高舉國旗，接受全場觀眾喝采，「在那種緊張時刻，讓自己保持鎮定從來都不是件容易的事，很高興我們終於辦到了。」

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