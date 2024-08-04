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巴黎前線》吳詩儀不敵中國好手奪銅 追平台灣拳擊最佳成績

2024/08/04 00:11

吳詩儀（藍衣）出戰巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強賽。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣拳擊女將吳詩儀今天在巴黎奧運女子60公斤級4強戰，以0：5不敵中國楊文璐，無緣金牌戰，但進帳一面銅牌，追平隊史最佳成績，也是本屆台灣代表團第2面獎牌。

26歲的吳詩儀在上屆東京奧運16強止步，之後曾面臨受傷、換教練等低潮，之後加入陳念琴團隊，改由柯文明擔任教練，順利在杭州亞運收下銅牌也一舉取得巴黎奧運資格。

吳詩儀在巴黎奧運首輪扳倒南韓世錦賽銅牌吳妍智，成功闖過首關，晉級16強，但奈及利亞的奧根塞米洛蕾（Cynthia Ogunsemilore）因藥檢未過遭禁賽，她兵不血刃安抵8強。

吳詩儀在8強戰以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修絲（María José Palacios），勇闖4強，確定至少帶回銅牌，今天又要迎戰中國女將楊文璐，雙方曾在去年杭州亞運4強交手，當時吳詩儀吞敗，而楊文璐走到最後，拿下亞運金牌。

這回換個舞台再過招，吳詩儀期待能夠復仇，首回合打得有些艱辛，陷入落後，但第2回合依舊沒能扳回一城，加上體能下滑，也無力扭轉頹勢，無緣進軍金牌戰，以銅牌作收。

吳詩儀（藍衣）出戰巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強賽。（特派記者陳志曲攝）

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