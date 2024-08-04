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巴黎前線》進帳銅牌改寫個人最佳 吳詩儀：還是想幫大家換個顏色

2024/08/04 00:47

台灣拳擊選手吳詩儀（藍衣）出戰巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強賽，敗給中國選手確定拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣女將吳詩儀今在巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強戰不敵中國好手楊文璐，無緣前進金牌戰，但收下銅牌刷新個人在奧運最佳成績，只是沒能讓獎牌成色更好，令她有些不甘心，強調未來會讓自己更好。

26歲的吳詩儀在上屆東京奧運16強止步，之後曾面臨受傷、換教練等低潮，之後加入陳念琴團隊，改由柯文明擔任教練，順利在杭州亞運收下銅牌，一舉取得巴黎奧運資格。

這次巴黎奧運吳詩儀闖進4強，再度碰上去年杭州亞運4強對手楊文璐，希望能報一箭之仇。吳詩儀認為，比較兩次交手，去年相對沒有頭緒，但這次戰術有明顯改變，也知道對手為什麼想這麼做，「這是我進步滿多的地方，她經驗還是很足，我會再更努力力。」

回顧這趟奧運之旅，吳詩儀坦言，8強戰時其實很緊張，知道可能是代表團的首面獎牌，「壓力有上來，也很想為台灣拿下這面牌，雖然是拿到了，但還是想幫大家換個顏色，整體還是有享受比賽，來到巴黎很感動，很開心為台灣拿到一面獎牌。」

台灣拳擊選手吳詩儀（藍衣）出戰巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強賽，敗給中國選手確定拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣拳擊選手吳詩儀（藍衣）出戰巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強賽，敗給中國選手確定拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

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