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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

李洋／王齊麟羽球男雙金牌戰力拚衛冕 今日賽事預告與轉播

2024/08/04 06:53

李洋/王齊麟前進金牌戰。（資料照，特派記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日巴黎奧運台灣隊最大看點，「黃金男雙」李洋／王齊麟迎來羽球男雙金牌戰，強碰世界排名第1的中國梁偉鏗／王昶，雙方過去在國際賽場4度交手，各拿二勝勢均力敵，麟洋配要挑戰成為史上首對在奧運完成衛冕的男雙組合。

大聯盟部分2場轉播，分別由教士迎戰洛磯，道奇踢館運動家，別忘了收看轉播囉！

中職部分有三場賽事，悍將黃保羅對決兄弟猛登；樂天威能帝對決味全林子昱；統一布雷克交手台鋼陳柏清，敬請收看轉播囉！

巴黎奧運台灣隊

14:55 高爾夫 潘政琮/俞俊安 男子個人賽第4天（上） 愛爾達體育4台

15:55 林昱堂 田徑 預賽 愛爾達體育2台

19:00 高爾夫 潘政琮/俞俊安 男子個人賽第4天（下） 愛爾達體育2台

20:55 李洋/王齊麟 羽球 男雙金牌戰 愛爾達體育1台、華視、公視

巴黎奧運

14:25 羽球 女單4強 愛爾達體育1台

20:55 競技體操 男吊環/女平衡木/男跳馬決賽 愛爾達體育3台

20:55 羽球 男雙銅牌戰 愛爾達體育4台

22:00 水球 即時賽況 愛爾達體育4台

23:05 女籃 德國VS美國 愛爾達體育4台

MLB

08:30 洛磯@教士 華視

09:00 道奇@運動家 緯來體育、愛爾達體育3台、DAZN1

中職

17:00 富邦@兄弟 緯來體育、愛爾達體育3台

17:00 樂天@味全 緯來育樂

17:00 統一@台鋼 DAZN1、愛爾達體育4台

日職

12:00 火腿@軟銀 DAZN2

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