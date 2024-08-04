巴黎前線》不捨老婆揹球桿 潘政琮在巴黎奧運陷入苦戰

潘政琮在巴黎奧運陷入苦戰。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕巴黎奧運男子高爾夫球進入最後球潘政琮在第三回合持續展現競爭力，一開賽雖在第二洞3桿短洞花了3推賠掉一桿，隨即在後2洞連續抓鳥，重回領先群的競爭行列，只可惜最後一洞打進長草區，又打進沙坑，賠上雙柏忌，3個回合低於標準桿7桿，排名掉到並列17落後7桿，潘政琮表示，最後一回合還是穩扎穩打平常心應戰。

潘政琮今年第三度參加奧運，2016年里約奧運高爾夫重返奧運，小潘恭逢其盛，最終並列第30名作收。東京奧運由太太林盈君擔任桿弟，驚奇拉尾盤，尤其大戰世界一流高手的延長賽，為台灣贏得有史以來的第一面奧運高爾夫銅牌，寫下歷史紀錄，巴黎奧運就沒有太座緊緊相隨。

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小潘在本屆比賽維持漸入佳境的狀態，第一回合繳出69桿並列21名，次輪飆出65桿，低於標準桿8桿的134桿並列第5，第三回合表現起起伏伏，前9洞賺進1桿，到第17洞仍維持並列第8，第18洞他開球進長草區，第二桿打進沙坑，小潘說，可能最後判斷有點誤差，敗在最後一洞。

儘管落後7桿，潘政琮仍保有爭取獎牌機會，上屆比賽從首輪第57名，最後搶進並列第3，經歷驚心動魄的延長賽才奪銅，在巴黎奧運的最後一回合必須有神勇表現才能複製上一屆的逆轉戲碼，上屆出賽由太座林盈君愛相隨幫忙揹球桿，這次潘政琮並未由太太當桿弟，他笑說：「老婆退休了！」

第三回合與潘政琮同組的西班牙選手拉姆表現生猛無比，第三輪低於標準桿5桿，三合低於標準桿14桿的199桿衝上並列第1，與具有台灣血統的美國選手蕭佛利也以199桿並列第1，有機會衛冕金牌。

潘政琮在巴黎奧運陷入苦戰。（特派記者王元鴻攝）

潘政琮在巴黎奧運陷入苦戰。（特派記者王元鴻攝）

潘政琮在巴黎奧運陷入苦戰。（特派記者王元鴻攝）

潘政琮在巴黎奧運陷入苦戰。（特派記者王元鴻攝）

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