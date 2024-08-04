巴黎前線》雞湯麵應援團令吳詩儀感動 透露在法國想做一件事

台灣拳擊選手吳詩儀（右）出戰巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強賽，敗給中國選手確定拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）



〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣女將吳詩儀今在巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強戰不敵中國好手楊文璐，無緣前進金牌戰，但收下銅牌刷新個人在奧運最佳成績，家中經營的雞湯麵店，這次也跨海應援，令吳詩儀相當感動，「家人知道我容易緊張，他們都很體貼我。」

吳詩儀上屆東京奧運16強止步，這屆一路過關斬將殺進4強，今雖敗給中國對手楊文璐，仍寫下個人在奧運最佳成績。家人雖未到現場觀戰，但吳詩儀透露，大家都很關注她的戰況，「媽媽傳訊息說睡不著，我叫她快點睡覺，明天要上班，爸爸在我前一場獲勝後，也傳訊息問我爽不爽。」

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吳詩儀透露，家人都知道她容易緊張也很為她著想，這次特別在雞湯麵店做了加油版為她應援。她提到，和上屆東京奧運相比，除了戰略部分，這次更能享受比賽，也知道要拿下一面牌有多不容易，「不是一個人很努力、很努力就能做到，背後需要教練、防護員、陪練員、醫師等等，需要很多人幫忙才能拿下這面牌，這次自己有更成熟，未來還會再更好。」

這次來到花都，吳詩儀專注備戰尚未有時間出去走走，她笑說，「其實很想吃看看蝸牛，但我更想比到最後一天，沒關係，我會更好的。」

台灣拳擊選手吳詩儀（右）出戰巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強賽，敗給中國選手確定拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）



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