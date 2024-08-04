中職》感嘆！6年前亞青抗日敲安 曾傳昇職棒生涯僅4年告終

曾傳昇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕由於今年初出入賭博場所遭起訴，味全龍隊內野手曾傳昇已於本月4日遭龍隊球團終止合約，職棒生涯幾乎可說就此告終。曾傳昇曾是龍隊初成軍時高順位選進，青棒資歷也豐富，如今23歲之齡就離隊。

2018年日本宮崎亞青，台灣隊由高雄市（高苑工商）取得代表權，當時是高苑主力游擊手的曾傳昇，被選進台灣隊，在二、游有平鎮黃金搭檔林靖凱、江坤宇構築的狀況下，曾傳昇移防三壘。

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預賽面對當時甲子園明星組成的日本隊，曾傳昇從當時出身金足農的王牌投手吉田輝星手中敲安，過程還在日本當地見報。台灣隊該役在左投王彥程完投9局僅失1分的精采表現下，以3：1擊敗日本。

隔年，原本報考文化大學的曾傳昇決定投入選秀，剛重新成軍的味全龍，在第3輪、第5順位選進他，以330萬簽約金入隊。

入隊首年隨隊打二軍，曾傳昇出賽61場、打擊率2成87，且有22盜壘，但隔年球隊上了一軍，曾傳昇打擊端表現不如預期，首年22場出賽，而去年出賽67場已是最多，生涯一軍打擊率1成78，一、二軍合計皆未有開轟紀錄。

如今因球隊開鍘，曾傳昇將離開龍隊。昨晚他透過個人社群致歉，說明當時以為該場所合規，才參與撲克賽事。曾傳昇同時向球迷及外界道歉，坦言因個人不謹慎的行為造成球團、聯盟以及球迷的困擾，後續也會全力配合司法程序，感謝大家的關心。

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