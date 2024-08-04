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奧運男籃》「悲傷帶著平靜」 西班牙6朝老將退役吐露心聲

2024/08/04 06:53

費南德茲。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕巴黎奧運男籃A組，世界排名第2的西班牙隊日前不敵加拿大隊，比較淨勝分之後分組第4遭淘汰。西班牙隊提前止步，意味著39歲的6朝奧運元老費南德茲（Rudy Fernandez），正式向國家隊告別。

費南德茲曾效力NBA拓荒者隊和金塊隊，職業生涯大多數時間都效力家鄉的華皇家馬德里。國家隊方面，費南德茲24年來幾乎無役不與，還參與過6屆奧運，其中在2008年北京、2012年倫敦，西班牙隊都奪銀牌，2016年里約則是拿到銅牌。

接受《馬卡報》訪問時談到退役心情，費南德茲坦言：「悲傷帶著平靜。平靜是因為，是時候安靜地回歸家庭；而悲傷是因為，我在國家隊和俱樂部隊伍歷經了許多事，接下來再也沒有任何盃賽要打，我想我會想念球隊。」

本屆奧運，費南德茲帶傷上陣，如今完成自己生涯最後一次國家隊出賽。費南德茲隊友、同樣資深的36歲老將柳利（Sergio Llull）說：「很多人不一定撐得住傷勢，但他像往常一樣回歸拚戰，這麼多年來，我個人對他非常驕傲。」

西班牙主帥Sergio Scariolo則說：「我感謝他。很少人能在那樣的傷勢下還上場，他為了自己生涯第6次奧運付出所有，也為我們樹立典範。」

費南德茲則是感性的說，在昔日上場幫助球隊之後，自己將要離開。費南德茲說：「我感謝大家，也很開心能和隊友們有些成就，至少這次我們也戰到最後。在穿上國家隊球衣時，這是我們能做的最正確決定。我們最終沒能成功，但看到全隊拚戰精神，在我離開之時，無論在此刻或是未來，我都能樂觀看待。」

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