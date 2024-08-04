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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運拳擊》吳詩儀女子銅牌平隊史 總統致電申賀

2024/08/04 01:49

吳詩儀（藍衣）出戰巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強賽，敗給中國選手確定拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕拳擊女將吳詩儀昨深夜在巴黎奧運，為台灣拿下本屆奧運第2面銅牌，也是拳擊賽事首面獎牌，賴清德總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

體育署長鄭世忠恭喜吳詩儀走出低潮，一步一步逆轉人生，以成績證明其實力的確不同凡響。吳詩儀本屆前進巴黎，是生涯二度征戰奧運，首戰擊敗兩屆世錦賽銅牌南韓選手吳妍智後，士氣大振，先是在16強不戰而勝藥檢未過關的奈及利亞選手，再於8強擊退厄瓜多強敵，闖進4強也率先確定進帳獎牌，為我國代表團吹響奪牌號角。

吳詩儀力拚獎牌成色升級，準決賽遭遇中國對手楊文璐，兩人在去年杭州亞運就在準決賽碰頭，當時吳詩儀落敗，拿下銅牌及巴黎奧運門票，而楊文璐則打下金牌。兩人在巴黎狹路相逢，吳詩儀一開賽就積極進攻，但對手也展現強悍實力，雙方揮拳互轟，吳詩儀氣勢略居下風，首回合落後。第二、三回合，吳詩儀全力扭轉局面，無奈對手經驗豐富，吳詩儀無法找到突破機會，最終以0：5落敗，她有些遺憾地說：「還是很希望為國家能提升獎牌成色！」

「很開心能為國家拿到獎牌，真的很感動。」吳詩儀強調，這面獎牌有背後一群團隊的共同努力，這是團隊一起去拿到這面獎牌，她期許自己能更成熟一點，會繼續努力爭取更好成績。

26歲的吳詩儀上屆參加東京奧運止步16強，隨後陷入低潮，但她憑藉熱愛拳擊的決心，並獲得教練柯文明與我國另一名拳擊好手陳念琴的用心指導與照料，讓她找回應有實力，更在艱辛訓練中淬鍊出自信，在本屆奧運漂亮打下奧運銅牌，鄭世忠鼓勵她再接再厲，迎接下一屆奧運的挑戰，相信她必有佳績。

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