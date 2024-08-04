巴黎前線》讓她在擂台變「E人」 吳詩儀奪銅感謝團隊支持

台灣拳擊選手吳詩儀（藍衣）出戰巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強賽，敗給中國選手確定拿下銅牌。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣拳擊女將吳詩儀走過換教練、受傷等低潮，在巴黎奧運奪下女子60公斤級銅牌，她不諱言，至今還在學習當中，但整個團隊還有家人的加油、鼓勵帶給她信心，她笑說：「讓我在擂台上變成『E人』，我在休息時也被自己第1回合休息時的表現嚇到。」

吳詩儀在去年杭州亞運前因私人因素更換教練，加入陳念琴團隊，並改由柯文明擔任教練，她也成功揮別陰霾，在杭州亞運、巴黎奧運都收下銅牌。對於換教練這件事，吳詩儀坦言，還在學習當中，「不能說到很完善或是把教練的東西摸得很熟，但能感受到整個團隊的感覺，拿牌不是一個人能做到的，需要一個團隊。」

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這次在花都奪牌，吳詩儀說：「這次特別有感觸，感受到台灣、麵店的加油跟歡呼，心裡很感動，會在擂台上不小心變E人那種，後來被自己第一回合休息時嚇到，因為我直接把手舉起來，但真的很想贏！」

E人是指近期流行的MBTI 16型人格測試，E型人通常是指個性較為外向者。

至於奪牌後有什麼規劃？吳詩儀表示，會續戰接下來名古屋亞運、洛杉磯奧運，「我會繼續拚， 拳擊讓我很享受，我想繼續練下去。」

台灣拳擊選手吳詩儀（藍衣）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

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