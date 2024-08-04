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奧運田徑》台灣邦交國聖露西亞首金出爐！艾爾芙蕾德女子100M技壓群雌

2024/08/04 07:30

艾爾芙蕾德奪金。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕人口約18萬的加勒比海島國聖露西亞，也是台灣邦交國，今天凌晨拿下參加8屆奧運以來的首面金牌，由23歲的艾爾芙蕾德（Julien Alfred）在田徑女子100公尺決賽成為「超級黑馬」，以破國家紀錄的10秒72技壓群雌。

艾爾芙蕾德在2018年阿根廷青奧贏得女子100公尺銀牌，在今年則拿下世界室內田徑錦標賽女子60公尺金牌，以及今年6月跑出生涯最佳10秒78。

艾爾芙蕾德生涯初次登上奧運殿堂，預賽跑出10秒95、準決賽也有10秒84，整體狀況相當理想，只是外界普遍還是看好2023年世錦賽金牌的美國24歲「女飛人」理查森（Sha'Carri Richardson）能摘冠，她上屆因大麻事件才無緣東奧，本屆當然是志在金牌。

只是，理查森決賽起跑表現太差，前面50公尺大幅落後，只能靠中後段的加速追趕，最後以10秒87摘銀，艾爾芙蕾德就一馬當先漂亮以破國家紀錄的10秒72摘金，打敗理查森和美國另一位好手潔佛森（Melissa Jefferson）的10秒92。聖露西亞從1996年亞特蘭大奧運起，經過8屆奧運後拿到首面金牌，意義非凡。

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