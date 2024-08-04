巴黎前線》陳念琴5：0擊退烏茲別克女將闖4強 銅牌起跳

陳念琴晉級四強（左）。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「抗癌女拳王」陳念琴今天在巴黎奧運女子66公斤級8強戰，以5：0擊退烏茲別克哈米多娃（Navbakhor Khamidova），闖進4強，至少進帳1面銅牌，且台灣拳擊單屆奧運進帳兩面獎牌，創下隊史最佳。

27歲的陳念琴生涯第3度登上奧運舞台，她在里約奧運時16強止步，上屆東京奧運前發現罹癌，邊治療、邊訓練，仍闖進8強，刷新自己在奧運的最佳成績，這也是以站上頒獎台為首要目標。

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陳念琴在首輪輕取多明尼加好手賀南德茲（Moronta Hernandez），16強戰則以5：0完封去年泛美運動會金牌、巴西女將桑多絲（Barbara Maria Dos Santos），連2屆挺進8強。

陳念琴在8強戰碰上年僅23歲烏茲別克哈米多娃，她曾在亞錦賽摘下1金、1銀，去年奪下世錦賽銅牌，實力不容小覷。

陳念琴在第1回合攻勢凌厲，拿下4個10分，取得領先，未料第2回合哈米多娃展開反擊，成功扳平戰局，進入決勝回合，雙方互不相讓，但陳念琴表現較占上風，以5：0輾壓對手，闖進4強，保底銅牌。

陳念琴（右）晉級四強。（特派記者陳志曲攝）

陳念琴晉級四強。（特派記者陳志曲攝）

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