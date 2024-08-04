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奧運田徑》「荷蘭甜心」寶兒又正又快 助荷蘭大逆轉奪1600公尺混合接力金牌

2024/08/04 07:29

「荷蘭甜心」寶兒（前）擔任荷蘭最後一棒，從第四一路跑到金牌。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「荷蘭甜心」寶兒（Femke Bol）今天在巴黎奧運1600公尺男女混合接力決賽，擔任荷蘭最後一棒，只見她越跑越快，讓原本排第4的荷蘭狂衝到第1，以3分07秒43摘金，即使無緣打破世界紀錄，但金牌入手還是最開心。

美國隊由諾伍德（Vernon Norwood）、里特（Shamier Little）、戴德蒙（Bryce Deadmon）和布朗（Kaylyn Brown）所組成，預賽跑出3分07秒41的世界紀錄，是外界公認的金牌大熱門。

美國隊今天在決賽上前三棒都保持領先，而荷蘭隊就是由寶兒擔綱最後一棒，當她接到棒時荷蘭隊為第4，寶兒開啟無雙模式，在最後100公尺追過比利時、英國、美國，助荷蘭勇奪金牌。美國隊意外遭逆轉，以3分07秒74摘銀，英國隊則是3分08秒01拿銅。

值得一提的是，寶兒在2023年布達佩斯世界田徑錦標賽曾有個難忘時刻，當時她在1600公尺混合接力決賽於終點前跌倒，如今她在奧運殿堂步伐穩健也助荷蘭搶下隊史第9面田徑金牌，她接下來還會參加400公尺跨欄、女子1600公尺接力，期待能再添獎牌。

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