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巴黎前線》「我要的是金牌！」陳念琴闖4強 再戰中國楊柳盼延續氣勢

2024/08/04 05:07

陳念琴晉級四強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「抗癌女拳王」陳念琴今在巴黎奧運女子66公斤級8強戰，以5：0擊退烏茲別克哈米多娃（Navbakhor Khamidova），闖進4強，下一戰要對決中國亞運金牌楊柳，力拚金牌戰門票，她發下豪語要拿下金牌。

27歲的陳念琴生涯第3度登上奧運舞台，她在里約奧運時16強止步，上屆東京奧運前發現罹癌，邊治療、邊訓練，仍在東奧闖進8強，刷新自己在奧運的最佳成績，這次前進花都，她強調，至少要拿到一面獎牌。

陳念琴在這次奧運首輪輕取多明尼加好手賀南德茲（Moronta Hernandez），16強戰則以5：0完封去年泛美運動會金牌、巴西女將桑多絲（Barbara Maria Dos Santos），連2屆挺進8強。

今天擊敗哈米多娃殺進4強，已保底銅牌，陳念琴心情相當亢奮，她說：「這不是我要的，我要的是金牌！」她希望能夠把這股獲勝氣勢一路延續到金牌戰，「打贏對手我非常激動，對手也非常努力做準備，我希望把這股氣勢帶給接下來要出賽的台灣選手。」

陳念琴將在4強迎戰中國女將楊柳，但這名對手不太好惹，她曾在去年世錦賽、亞運摘金。兩人曾於去年杭州亞運過招，當時陳念琴吞下敗仗，這次換個舞台再次狹路相逢，她也希望能復仇，目標只有金牌。

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