奧運》擊劍女團擊敗南韓！ 烏克蘭奪本屆奧運首金

烏克蘭擊劍女團在女子團體軍刀項目擊敗南韓，獲得烏克蘭在本屆奧運的首面金牌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭在巴黎奧運再傳捷報，烏克蘭擊劍女團在女子團體軍刀項目擊敗南韓，獲得烏克蘭在本屆奧運的首面金牌，陣中老將卡蘭（Olga Kharlan）憑藉這此面金牌，成為烏克蘭史上獲得最多面奧運獎牌的選手。

烏克蘭擊劍老將卡蘭在獲得此面金牌，成為烏克蘭史上獲得最多面奧運獎牌的選手。（路透）

綜合外媒報導，由卡蘭、克拉瓦茨卡（Olena Kravatska）、科瑪斯秋克（Alina Komashchuk）和波卡斯托娃（Yuliia Bakastova）組成的烏克蘭擊劍女團，在女團軍刀項目以45比42擊敗南韓女團，不過烏克蘭女團在前8局比賽中一路落後，第8局結束時以37比40落後，而卡蘭在第9局上場背水一戰，打出8比2的精采表現，一舉讓烏克蘭以45比42逆轉奪金。

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卡蘭表示，她的動力來自於烏克蘭軍隊在前線的犧牲，擊劍女團將這枚金牌獻給他們，她也強調，她在賽前一直努力控制自己的情緒，讓自己變得有點像「機器人」，不過在關鍵的最後一刻反而是放鬆的。

在擊劍女團獲得金牌後，烏克蘭也獲得本屆奧運的首面金牌，卡蘭也憑藉著這片金牌，成為烏克蘭歷史上獲得最多面奧運獎牌的選手，共獲得2金1銀3，超越2008年退休的游泳選手克洛科娃（Yana Klochkova）的5面獎牌紀錄。



截至目前為止，烏克蘭在巴黎奧運獲得1金1銀1銅，射擊選手庫里許（Serhiy Kulish）男子50公尺步槍三姿項目中獲得銀牌，銅牌則是卡蘭在女子個人軍刀項目中拿下。

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