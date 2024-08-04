MLB》有神快拜！ 洋基賈吉41轟出爐、更獲超罕見「邦茲待遇」

賈吉敲出本季第41轟，還在2局無人在壘時獲得故意四壞保送。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）火燙手感檔不住！今天他在對上藍鳥的比賽再度開轟，敲出本季第41轟外，幫助球隊以8：3收下勝利，藍鳥教練團還罕見地在前2局就對他投出故意四壞保送（敬遠），寫下睽違50年以來的罕見紀錄。

賈吉在昨天開轟後，今天首局馬上就敲出賽季第41發全壘打助隊取得2：1領先，洋基在第二局葛里遜（Trent Grisham）的2分砲讓賈吉有再次打擊的機會，想不到藍鳥此時卻直接在2出局壘包沒人時將他敬遠上壘，而藍鳥也贏得這場罕見的賭博，沒有在該局多失分數。

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不過本場比賽最終還是由砲火猛烈的洋基，靠著賈吉、葛里遜與近期復甦的二年級生沃爾普（Anthony Volpe）開砲，以8：3擊敗藍鳥，洋基先發左投羅冬（Carlos Rodón）也算維持住前2戰的表現，繳出5.1局8K失3分的成績，拿下本季第12勝。

41 homers for Aaron Judge! SIXTEEN of them have come in the first inning! pic.twitter.com/zS3XP7kAMB — MLB （@MLB） August 3, 2024

賈吉今天在無人上壘時就獲得敬遠，這樣的待遇是本季首見，去年全大聯盟也只發生過三次，其中一次就是5月31日水手對賈吉一戰，然而大聯盟官網指出，儘管這樣的待遇被稱作「邦茲（Barry Bonds）待遇」，但其實邦茲本人沒有享受過這樣的待遇。

大聯盟官網指出，在比賽前2局且無人出局的情況下就獲得敬遠，上一次已經得要追溯到1987年8月10日，當時天使投手梅伊（Rudy May）將雙城捕手Glenn Borgmann給故意四壞保送上壘，但為的是要面對投手Ray Corbin（通常投手會是比較好解決的棒次），與打第3棒的賈吉可說是大相逕庭，畢竟他身後的捕手威爾斯（Austin Wells）攻擊指數也有超過0.7。

賈吉今天的全壘打是他本季第16發首局全壘打，自擴張化年代（1961年）以來，只有2001年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez，18轟）與1999年馬怪爾（Mark McGwire，17轟）能比他多。

首局敲出16轟的賈吉，將這項成就歸功於索托（Juan Soto），他表示能在索托後一棒打球是種享受，因為索托很能夠與對方投手纏鬥，讓自己能夠在打擊前看到更多顆對手的球路，如此一來在上打擊區前就能獲得更多資訊，有助於他的打擊。

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