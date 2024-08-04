晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》有神快拜！ 洋基賈吉41轟出爐、更獲超罕見「邦茲待遇」

2024/08/04 08:05

賈吉敲出本季第41轟，還在2局無人在壘時獲得故意四壞保送。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）火燙手感檔不住！今天他在對上藍鳥的比賽再度開轟，敲出本季第41轟外，幫助球隊以8：3收下勝利，藍鳥教練團還罕見地在前2局就對他投出故意四壞保送（敬遠），寫下睽違50年以來的罕見紀錄。

賈吉在昨天開轟後，今天首局馬上就敲出賽季第41發全壘打助隊取得2：1領先，洋基在第二局葛里遜（Trent Grisham）的2分砲讓賈吉有再次打擊的機會，想不到藍鳥此時卻直接在2出局壘包沒人時將他敬遠上壘，而藍鳥也贏得這場罕見的賭博，沒有在該局多失分數。

不過本場比賽最終還是由砲火猛烈的洋基，靠著賈吉、葛里遜與近期復甦的二年級生沃爾普（Anthony Volpe）開砲，以8：3擊敗藍鳥，洋基先發左投羅冬（Carlos Rodón）也算維持住前2戰的表現，繳出5.1局8K失3分的成績，拿下本季第12勝。

賈吉今天在無人上壘時就獲得敬遠，這樣的待遇是本季首見，去年全大聯盟也只發生過三次，其中一次就是5月31日水手對賈吉一戰，然而大聯盟官網指出，儘管這樣的待遇被稱作「邦茲（Barry Bonds）待遇」，但其實邦茲本人沒有享受過這樣的待遇。

大聯盟官網指出，在比賽前2局且無人出局的情況下就獲得敬遠，上一次已經得要追溯到1987年8月10日，當時天使投手梅伊（Rudy May）將雙城捕手Glenn Borgmann給故意四壞保送上壘，但為的是要面對投手Ray Corbin（通常投手會是比較好解決的棒次），與打第3棒的賈吉可說是大相逕庭，畢竟他身後的捕手威爾斯（Austin Wells）攻擊指數也有超過0.7。

賈吉今天的全壘打是他本季第16發首局全壘打，自擴張化年代（1961年）以來，只有2001年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez，18轟）與1999年馬怪爾（Mark McGwire，17轟）能比他多。

首局敲出16轟的賈吉，將這項成就歸功於索托（Juan Soto），他表示能在索托後一棒打球是種享受，因為索托很能夠與對方投手纏鬥，讓自己能夠在打擊前看到更多顆對手的球路，如此一來在上打擊區前就能獲得更多資訊，有助於他的打擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。