MLB》有神快拜！ 洋基賈吉41轟出爐、更獲超罕見「邦茲待遇」

賈吉敲出本季第41轟,還在2局無人在壘時獲得故意四壞保送。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)火燙手感檔不住!今天他在對上藍鳥的比賽再度開轟,敲出本季第41轟外,幫助球隊以8:3收下勝利,藍鳥教練團還罕見地在前2局就對他投出故意四壞保送(敬遠),寫下睽違50年以來的罕見紀錄。

賈吉在昨天開轟後,今天首局馬上就敲出賽季第41發全壘打助隊取得2:1領先,洋基在第二局葛里遜(Trent Grisham)的2分砲讓賈吉有再次打擊的機會,想不到藍鳥此時卻直接在2出局壘包沒人時將他敬遠上壘,而藍鳥也贏得這場罕見的賭博,沒有在該局多失分數。

不過本場比賽最終還是由砲火猛烈的洋基,靠著賈吉、葛里遜與近期復甦的二年級生沃爾普(Anthony Volpe)開砲,以8:3擊敗藍鳥,洋基先發左投羅冬(Carlos Rodón)也算維持住前2戰的表現,繳出5.1局8K失3分的成績,拿下本季第12勝。

