奧運羽球》一心只想打陳雨菲？ 瑪琳談何冰嬌時直言：我不在乎

瑪琳闖進4強，而對手並非他在意的陳雨菲而是何冰嬌。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本屆巴黎奧運羽球女單4強出爐，上屆沒有參賽的西班牙「吼叫天后」瑪琳（Carolina Marin）在擊敗日本「空靈女神」大堀彩後，將要面對來自中國的何冰嬌，而他也在尚未知道對手是誰的賽後採訪時，顯示自己並沒有把何冰嬌放在眼裡。

根據《BWF》官網報導，瑪琳在順利闖進準決賽且還不知道對手是誰時接受訪問道：「這對我來說意義重大，當然。」、「如果我面對陳雨菲...我記得當我在2016里約奧運打球時，我在4強遇到李雪芮，他是2012年倫敦奧運金牌，而他想要衛冕金牌。如果我能夠明天與陳雨菲交手的話也會是一樣的狀況。我想要向他展現我是來這裡贏下獎牌的，而或許他腦海中也有想要衛冕自己東京奧運金牌的想法。這場比賽，這場心理博弈，將會非常重要。」

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瑪琳是2016年的里約奧運金牌，當時他在8強直落二擊敗南韓好手成池鉉，4強面對衛冕冠軍李雪芮也以直落二勝出，接著在金牌戰三局逆轉辛度奪金。但當瑪琳被記者問到如果對決何冰嬌時，瑪琳直接回答：「我不在乎，讓我們看看誰會贏，然後我會做好準備。」

在昨日以21：13、21：14擊敗日本大堀彩，瑪琳表示他很為自己感到高興與驕傲，因為上一場他對張蓓雯打得很艱難，他表示自己在那場比賽把太多心力專注在自己不該做的事情上。「今天從頭開始我就想要保持專注在我想要進步的東西上。這也是我在場上展現出來的，而且維持我想要的專注度對我來說真的很重要。」

本屆巴黎奧運4強大洗牌，上屆東京運闖進4強的選手：中國陳雨菲、台灣戴資穎、印度辛度及中國何冰嬌，如今只剩下何冰嬌仍在4強奮戰，本屆巴黎奧運4強的其餘3人則是西班牙瑪琳、印尼一姊東宗（Gregoria Mariska Tunjung）以及南韓世界球后安洗瑩。

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