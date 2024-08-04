奧運羽球》奪金後自曝1個月前肺炎重症 賈一凡：活在疼痛跟恐懼中

賈一凡自曝在一個月前得了肺炎住院。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕中國羽球第一女雙陳清晨/賈一凡昨日在巴黎奧運女雙決賽，擊敗同樣來自中國的劉聖書/譚寧奪下金牌，賽後賈一凡自曝，其實在來到巴黎前的一個月，他曾染上肺炎。

世界第一女雙陳清晨/賈一凡昨日以22：20、21：15，直落二擊敗同樣來自中國的劉聖書/譚寧奪金，揮別上屆在金牌戰不敵印尼女雙波莉（Greysia Polii）/拉哈育（Apriyani Rahayu）只拿下銀牌的陰霾，賽後賈一凡透漏，其實他在大概一個月前，自己因為染上肺炎，不得不住院進行治療。

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賈一凡說道：「我在7天當中都處於疼痛與恐懼當中，很難想像我是怎麼撐過來的。」、「這很不可思議，一個月前我在醫院，然後這個病也帶給我的夥伴恐懼。我在4天當中都維持著高燒，而且我還被診斷出白肺症狀（肺炎重症）。」

隨後賈一帆也透露連續兩屆在奧運奪牌的心境：「我一直說，就算我們拿下銀牌，我也會感到很滿意。當然這次我們拿到金牌，而我的心情跟上次比起來感到更加平靜，上次我的感覺更加複雜。」

本屆奧運羽球女雙銅牌，則由日本「最正女雙」志田千陽／松山奈未拿下，他們作天以21：11、21：11直落二拍下馬來西亞頭號組合陳康樂／蒂娜。

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