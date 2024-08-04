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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運桌球》落敗仍上前恭喜爆哭的早田希娜 南韓新星讓日本球評也動容

2024/08/04 10:15

落敗的申裕斌上前擁抱奪銅後痛哭的早田希娜。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本一姐早田希娜昨天在巴黎奧運女子桌球單打銅牌戰，以4：2逆轉擊敗南韓新星申裕斌，賽後早田希娜掩面痛哭，申裕斌先是前去祝賀對手自己再回到座位哭泣的畫面，讓日本桌球球評動容。

早田希娜在8強戰擊敗北韓女將邊松景後左手腕受傷，且經過治療與吃止痛藥都無法緩解，不過在銅牌戰他先是輸掉首局後，以4：2逆轉拿下銅牌，成為繼上屆的伊藤美誠後，再度奪下奧運女單銅牌的選手，同時也是他的生涯第一面奧運獎牌。

賽後早田希娜掩面痛哭，而年僅20歲的申裕斌雖然輸球，卻仍展現風度上前慰問早田希娜，接著才回到自己的座位上哭泣，擔任該場比賽解說的日本球評藤井寬子對這一幕讚譽有加：「雖然他自己輸了，但還是走過去向對手說聲恭喜，這展現出了他的人格。」、「雖然他只有20歲，但他展現了自己整體的實力與技術，就連比賽方式都變得更加成熟，專心戰鬥的風格相當有魅力，未來必然會成為日本的勁敵。」

本屆申裕斌在巴黎奧運雖無緣單打銅牌，不過他已經在混雙與林鐘勳奪銅，接下來他將參加女子團體賽，與田志希以及李恩惠一同奮戰，16強南韓的對手將是巴西。

落敗的申裕斌上前擁抱奪銅後坐地痛哭的早田希娜。（資料照，美聯社）

落敗的申裕斌上前擁抱奪銅後痛哭的早田希娜。（資料照，路透）

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