奧運拳擊》林郁婷不該受如此虐待！澳洲女將：媒體濫用權力隨波逐流

澳洲拳擊女將妮可森。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣拳后林郁婷以及阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙兩人在去年世錦賽遭國際拳總（IBA）未公開的檢測結果片面認定取消資格，本屆奧運又被舊事重提，甚至吸引名作家J.K.羅琳、美國總統候選人川普等人攻擊，不過也有力挺兩人的選手，包含日本好手入江聖奈，以及澳洲拳擊女將妮可森（Skye Nicolson）。

妮可森在自己的IG上為捲入此次風波的2人發聲：「我實際上與這兩位女孩交手過。他們生為女性。他們生來就有XY染色體，也就是男性染色體，但他們生來就有女性的身體。他們有著女性身體的特徵。」、「他們從小就是以女生的身分長大，作為一個女性，一個女人。他們一直都是以女性的身分參賽。這些人不是天生的男性，不是選擇以女性身分參賽，或自我認同為女人來參加奧運。所以，當IBA進行染色體測試時，這2人被發現有XY染色體。這不是睪固酮測試，是他們在其他方面的測試不合格，這並不是個身體的測試，他們沒有男性的身體特徵。」

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妮可森直言，「儘管這是一個灰色地帶，但我認為媒體濫用權力，在人們不了解所有細節的情況下便隨波逐流，這真的很糟糕。」

林郁婷。（資料照）

同時妮可森更為林郁婷與凱莉芙兩人反駁，「如果他們是男的，那女性與他們對戰就是很危險的，他們應該會每次都贏下金牌。他們沒有，他們多次被女性擊敗，兩個人都是。而我覺得這已經說明了一切。」、「這些女孩許多、許多年來都代表自己的國家，作為一名女性運動員奮戰，他們不值得遭受這樣的虐待。我認為他們陷入很不幸的處境當中，還得面對如此多的審查。」

而國際奧會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）昨天也再度發聲力挺2人，表示他們的護照上面顯示是女性，那就是女性，同時質疑國際拳總檢測的可信度。

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