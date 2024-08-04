MLB》大谷翔平飆速快腿跑3盜！ 達標日本史上首見「30、30」偉業

大谷翔平單場3盜，達標單季30轟30盜偉業。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍好手大谷翔平，今天在對陣運動家一戰大秀飛毛腿，本季首度單場3次盜壘成功，達標單季「30轟、30盜」壯舉，助隊以10：0大勝，中止3連敗。

大谷翔平在首打席選到四壞保送，旋即跑出本季第29次盜壘成功，第二打席被三振出局，第三打席大谷翔平敲安上壘，不過下棒赫南德茲（Teoscar Hernandez）跟著敲安因此大谷沒有盜壘，第四打席大谷再次被三振，第五打席大谷敲出安打上壘，接著跑出賽季第30次盜壘成功，還加碼跑出第31次盜壘成功，同一局因為隊友打下6分大局，大谷再次上場打擊被三振。

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總計大谷翔平今天5打數2安打跑回1分，選到1次四壞保送但被三振3次，打擊率上升到3成09，他成為繼2011年的坎普（Matt Kemp）後，道奇史上第3位、第4度能夠單季30轟、30盜的球員，同時也是日本史上第一人，而目前大谷翔平33轟、31盜，有望再接再厲挑戰40轟40盜。

新同學佛雷爾提（Jack Flaherty）今天迎來轉戰道奇隊的首次先發，他也繳出6局被打5支安打，送出7K，1BB無失分好投，順利拿下本季第8勝，而另一位新同學，火球男寇派克（Michael Kopech）也繳出1局1K無失分的表現，收下本季第2次中繼成功。

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