巴黎奧運》「我是女人！」阿爾及利亞爭議拳手確定奪牌後的落淚陳述

25歲的阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙確定至少能夠拿下銅牌。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲的阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙身陷本屆巴黎奧運性別爭議暴風圈後承受極大壓力，今在女子拳擊66公斤級8強賽勝出確定奪銅後止不住淚水痛哭，儘管未接受在場300名記者的大部分提問，仍對阿爾及利亞電視台表示：「我想將這個勝利獻給阿爾及利亞人民。」且經現場阿國媒體轉述她聲稱：「我想告訴全世界我是女人，而且一直都會是。」

凱莉芙和台灣拳后林郁婷在本屆奧運都成為錯誤訊息的攻擊箭靶，起因是兩人在去年世錦賽被國際拳總（IBA）未公開的檢測結果取消資格，而儘管國際奧會（IOC）一再發聲明證實兩人合乎參賽資格，也抨擊IBA的檢測未經合法程序，但仍難擋各界的攻擊聲浪。

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在這樣的風暴中，凱莉芙今在3回合以5：0擊敗匈牙利對手哈莫莉後，顯得再也無法控制情緒，走下擂台後也抱著教練痛哭。儘管現場集結大約300名記者，凱莉芙並未回答大部分提問，但根據《每日電訊報》報導，她有回應英國廣播公司（BBC）說：「我的感覺很好，這是屬於阿爾及利亞女性的第1面獎牌，我非常開心，想要謝謝全世界和阿拉伯世界，非常感謝。」

凱莉芙隨後也有簡短接受阿爾及利亞電視台訪問，「我主宰了賽場，想將這個勝利接受阿爾及利亞人民。」她身上披著阿國國旗快速走過混合採訪區，而阿國記者也向其他媒體轉述受訪內容，聲稱她提到自己想告訴全世界「我是女人」。

在打進4強後，凱莉芙確定至少會有銅牌入袋，而她的下一戰對手是泰國好手素萬那彭。

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