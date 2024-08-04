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奧運射擊》李孟遠視他為偶像 美國金牌得主漢考克是何方神聖？

2024/08/04 12:34

美國金牌射手漢考克。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕29歲的台灣好手李孟遠昨在巴黎奧運男子定向飛靶奪下銅牌，美國隊金包銀，金牌得主漢考克（Vincent Hancock）與銀牌普林斯（Conner Prince）是師徒關係，35歲的漢考克更是大有來頭。
 
李孟遠昨在資格賽以124分追平奧運紀錄挺進決賽，他坦言，首次在這麼大的舞台上與世界頂尖好手同場較勁，一開始不免心生畏懼，更透露，自己平時都是看漢考克的影片練習。
 
漢考克是定向飛靶界的傳奇，在同樣也從事射擊的父親影響下，耳濡目染走上這條路， 11歲就踏上賽場，16歲勇奪世錦賽金牌、同年收下國際射擊運動聯盟的年度最佳射手大獎，在特洛伊大學取得商業管理學位，也曾是美國陸軍射擊部隊的一員。
 
漢考克生涯擁有7面世錦賽金牌，2008年北京奧運初登五環殿堂就奪金，2012年倫敦奧運成為首位完成定向飛靶連霸的神射手，2016年里約奧運僅拿下15名，上屆捲土重來雪恥封王，如今在花都再度完成衛冕，成為史上第6位能在奧運單一項目勇奪4金的美國運動員，也是目前奧運定向飛靶唯一擁有至少2金的好手。
 
漢考克曾分享自己備戰奧運的訓練過程，方法是練習時請其他人盡可能地干擾他，例如製造噪音、播音樂、甚至朝他丟東西，只要不要與他身體接觸就可以，「我必須適應這些干擾，奧運是壓力最大、最讓人緊張的賽場，只有奧運選手才知道我們面對多大的壓力，不像每年都有超級盃，奧運每四年才舉行一次，我們的職業生涯奠基於每四年的這一刻。」
 
漢考克一年半前在德州開設射擊場，現在除了是選手，也開始傳承所學給下一代，銀牌得主普林斯就是其中一位學生。他認為教學是非常特別的經驗，「卸下運動員身份，我努力為更多人創造機會，讓愈來愈多人從事這項我熱愛的運動。」漢考克此次在混合團體賽的搭檔史密絲（Austen Smith）也是他的得意門生，師徒倆去年在世錦賽聯手射下金牌。
 
下屆奧運將在洛杉磯登場，漢考克有意第6度參賽，持續堆高個人紀錄，「屆時應該就會是我的最後一次奧運了，雖然原本決定今年就是最後一次，但能在美國的土地上代表美國出賽，是難以拒絕的機會。」

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