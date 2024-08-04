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奧運田徑》晉800M準決賽 法女警：小偷知道為啥我可以追到你們吧

2024/08/04 13:15

法國27歲女警阿奈絲晉級女子800公尺準決賽，她向竊賊霸氣喊話，「希望小偷們能理解為什麼我總是可以追上他們。」（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕法國27歲女警阿奈絲（Anaïs Bourgoin）參加巴黎奧運女子800公尺比賽，在復活賽中她以1分59秒52拿下分組第一，成功晉級明（5日）的準決賽，她高興地表示在滿場觀眾的加油聲中比賽實在是太棒了，還向竊賊喊話，「希望小偷們能理解為什麼我總是可以追上他們。」

綜合法國媒體報導，法國27歲女警阿奈絲參加巴黎奧運女子800公尺比賽，在小組賽中跑出個人最佳的1分58秒47，但仍列分組第4，掉到復活賽中，不過她在滿場加油聲中，於復活賽跑出1分59秒52拿下分組第一，成功晉級明（5日）的準決賽，將爭取晉級決賽的資格。

阿奈絲賽後受訪表示，在滿場加油聲中，「最後衝刺階段，感覺每個人都在支持你，沒有人可以超越你，在巴黎跑步真是太棒了」，擔任巴黎第十八區反犯罪大隊（BAC）警官的她也在訪問中向竊賊霸氣喊話：「我平時在聖旺（Saint-Ouen）追隨竊賊。今天，我在法蘭西體育場跑步。我希望他們看到（比賽）並理解我為什麼一直可以追上他們。」

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