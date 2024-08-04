奧運羽球》「麟洋配」今晚拚金牌 北市府加倍金牌獎金等著發

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打四強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟及李洋今（4）晚將對戰中國隊金牌戰，其中，王齊麟是台北市的選手，台北市長蔣萬安今天表示，「麟洋配」非常有機會拿到金牌，北市今年增加奧運獎金，金牌會加倍，加上訓輔金提高，至少可以拿到270餘萬元；希望今天大家一起集氣為「麟洋配」加油，爭取金牌。

蔣萬安表示，很高興昨天看到吳詩儀拿下拳擊女子60公斤級銅牌，他前一天也特地到吳詩儀爸媽開的雞湯麵店，給他們加油打氣，也現場留言鼓勵吳詩儀在賽場上以及在未來整體的競賽當中都能有好表現。

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此外，他提到，「麟洋配」今天晚上要再次出戰爭取金牌，非常希望「麟洋配」能夠為台灣拿下第一面金牌；而台北市這次選手很多的表現非常亮眼，包括有亞洲貓王之稱的男子單槓項目唐嘉鴻，預計明天會出戰男子單槓項目，還有黃筱雯雖然沒有晉級，但她說的話「只有接受失敗才是真正的贏家」，讓人非常感動。

台北市政府體育局補充，依照今（113）年3月修正通過的「台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，金牌最高國光獎章2000萬元，台北市會再加碼200萬元，銀牌及銅牌分別為70萬及50萬元；相較東京奧運的金牌100萬獎金加倍。

此外，奧運前8名的台北市選手，可依去（112）年11月修正通過的「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，申請2年份的訓練補助金，個人項目運動員每月可領3萬500元、團體項目運動員每月可領2萬800元。相較東奧的金牌100萬獎金、訓補金個人2萬2000元、團體1萬5000元提高。

蔣萬安。 （記者羅沛德攝）

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