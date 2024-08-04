巴黎奧運》「為什麼馬斯克會對我...」南韓冷酷女槍手爆紅後有新挑戰

31歲的南韓射擊女將金藝智。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕31歲的南韓射擊女將金藝智在本屆巴黎奧運人氣爆漲，在女子10公尺空氣手槍摘下銀牌後雖於25公尺手槍爆冷被淘汰，但收到不少南韓電視節目和活動邀約，她對於比賽影片會吸引特斯拉執行長馬斯克來留言坦言一開始也覺得驚慌失措，但仍感謝這位大人物讓射擊這項運動受到關注，個人目標更已放眼下屆洛杉磯奧運。

「一開始會想，為什麼馬斯克會對我...」金藝智在日前奪銀後的一段5月世錦賽以冷酷表情開槍影片在網路瘋傳，甚至吸引馬斯克在影片下方留言「如果找這樣的世界射擊冠軍去拍動作片，應該會很酷」，她今天接受南韓媒體訪問時則坦言一開始對馬斯克的關注感到慌張，認為對方怎麼會注意到自己，「後來知道他對體育非常感興趣，所以會到處留言。」

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只是在摘銀後，金藝智對於備受看好的個人主要項目25公尺手槍更有信心，還對南韓支持者表示自己一定會奪金，只是在快射項目有一發卻因錯失射擊時機而被計0分，也意外在資格賽遭淘汰，她坦言：「因為太想射好，所以時機點晚了。」

但金藝智並不喪志，對自己訂下新的挑戰和期許，不但放眼4年後的洛城奧運，還說：「今後大小比賽我都會抱持遵守（金牌）承諾的想法去比賽，我的挑戰不會停止。」她並期許自己成為「新的金藝智」。

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