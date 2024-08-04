奧運》「台灣加油」海報遭小粉紅搶走 日網罵聲一片：討厭中國人！

綠衣球迷帶著自製台灣加油版為麟洋加油，卻被粉紅衣男子搶走，隨後粉紅衣男子被保全架出場。（記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運男子羽球雙打4強戰於2日登場，李洋與王齊麟的優秀表現擊敗世界第2的丹麥選手。當時1名台灣女球迷高舉寫有「台灣加油」的海報為「麟洋配」加油，卻遭身穿粉紅上衣的中國男子硬生生搶走。影片曝光後瞬間引發熱議，不少日本網友紛紛留言批評「小粉紅」的誇張行徑。

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本報報導，李洋與王齊麟2日在巴黎奧運羽球男雙4強戰登場，吸引不少台灣球迷入場加油，但礙於奧運規定只能攜帶參賽國代表旗幟進場。因此在法國念書的楊同學特地自製「台灣加油」海報，站在看台上為我國選手加油。然而比賽期間突然出現1名身穿粉紅上衣的中國男子，暴力搶走她手上的海報並快步逃離。

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這段影片瞬間在網路上瘋傳，許多日本網友相繼留言為台灣球迷抱不平，「台灣加油」、「在全世界都矚目的奧運會上做出如此尷尬的事，中國人說自己是重視體面的民族，根本是在說謊」、「中國人快速搶走別人的東西，肆無忌憚」、「台灣就是台灣有什麼不好，為何這麼反感？」、「我討厭中國人」、「自認正確就可以使用武力，這就是中國的特質。從世界的角度來，這就是『野蠻』」。

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