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奧運羽球》央視真的不播了！中國賽評證實：因「敏感原因」 男雙羽球金牌戰無訊號

2024/08/04 14:20

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟闖進金牌戰，預計今10點晚將對戰中國組合梁偉鏗、王昶。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟闖進金牌戰，預計今（4日）晚10點將對戰中國組合梁偉鏗、王昶，由於「麟洋配」於7月31日出戰中國組合劉雨辰、歐烜屹時，央視罕見未直播，男雙羽球金牌戰是否直播引發外界關注，現確定中國國內民眾無緣看到奧運羽球男雙金牌賽，央視因「敏感原因」不提供直播。

中國體育解說員孫寧智在微博上證實，羽球男雙金牌賽訊號無了。（圖擷自微博）

央視體育今在微博上預告巴黎奧運第9日直播消息，包含男桌單打樊振東衝擊大滿貫、中國體操期待首金等訊息，但未見羽球男雙金牌戰資訊，底下網友紛紛質疑：「羽球男雙不播了也不預告一下的嗎」、「羽球男雙是不轉播也不預告？」、「羽毛球男雙呢？？運動員在前方拼命誒」、「羽球男雙決賽不存在了」、「碰到彎彎就掩耳盜鈴不播了嗎？有病嗎？」。

中國體育解說員孫寧智在微博證實，羽球男雙金牌賽直播沒了，銅牌戰正常直播，金牌賽因「敏感原因」無訊號，他嘆生涯第一場奧運決賽解說遺憾錯失。

3年前東京奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」擊敗中國組合奪金，中國央視直接切掉訊號不播頒獎儀式。

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