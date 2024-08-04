MLB》「翔平是誰？」 道奇超級工具人寫隊史首見二刀流紀錄（影音）

超級工具人赫南德茲今天擔任道奇隊最後一任投手。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕道奇超級工具人赫南德茲（Kike Hernandez）今天在球隊10：0領先時對運動家登板投球，他主投1局無失分，寫下球隊首見的二刀流紀錄。

赫南德茲本場比賽擔任先發三壘手，他在打擊區上4打數3安打，打進2分打點跑回2分，還選到1次四壞保送，單場4度上壘表現優異。道奇隊更在10：0大幅領先時派赫南德茲登板消耗局數，減少牛棚負擔，想不到他還真的投出1局沒有掉分，只被打1安打的好投。

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數據指出，赫南德茲成為自1989年6月3日漢米爾頓（Jeff Hamilton）以來，第一位能夠單場敲出3安打，同時擔任投手的道奇野手。《OptaSTATS》則提到，赫南德茲是道奇自現代棒球年代以來，史上第一位能夠在一場完封對手的比賽中敲出3安以上，並後援登板的野手。

在賽後赫南德茲採訪時分享自己上場關門時的心得，而在最後記者提到他在攻防兩端還有投球都有貢獻，基本上就是大谷翔平時，他開玩笑地回答：「翔平是誰？」便直接跑走結束採訪，引起記者驚呼。

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