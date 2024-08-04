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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運柔道》日本混團被離奇逆轉痛失金牌 「討厭法國」登日熱搜

2024/08/04 14:19

日本被法國逆轉銀恨。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕巴黎奧運今晨舉行柔道混合團體金牌戰，日本柔道隊率先搶下3比1聽牌，最終在爭議聲浪中苦吞3連敗，被法國隊逆轉奪金，其中在第5戰裁判始終不對法國亮出第3張指導、「搶七死鬥」抽籤決定量級用「電子抽籤」神抽法國王牌里內（Teddy Riner）等事件，讓日本網友怒批不公正，「討厭法國」的關鍵字一度躍上社群媒體熱門關鍵字。

柔道混合團體賽將男女參賽者各分為3級，總共進行6場不同級別的賽事，由先取得4勝的隊伍獲勝，日本隊前4戰取得3勝1敗，第5戰輪到66公斤級金牌2連霸阿部一二三出戰加巴。即便加巴在3分11秒就先吞2張指導，阿部一二三不間斷的攻勢始終沒讓裁判亮出第3張，最終在8分52秒被「掬投」一本敗。

另1項爭議是法國隊追成3比3平手進入搶七死鬥，以抽籤方式隨機決定量級時，採用大螢幕顯示的「數位抽籤」。對法國來說，最樂見的劇本就是抽中90公斤以上級的柔道3金名將里內。在「數位抽籤」之下果然神抽里內，讓地主柔道場沸騰到最高點，最終里內順利解決斉藤立，為法國柔道隊完成逆轉秀奪金。

由於日本男籃預賽也在1次爭議吹判中錯失戰勝法國的歷史一勝，加上昨天柔道團體混合賽的爭議，比賽結束後，「フランス嫌い（討厭法國）」的關鍵字一度躍上X熱門關鍵字，「電子輪盤的抽選方式太令人質疑公平性了，用商品街的那種日本搖珠機都比較公平。」

還有1名日本網友在日本柔道隊混合團體第2場以4：3擊敗西班牙的比賽中，看見搶七用「電子輪盤」的方式決定就神預言，「這種抽籤感覺不太公平，如果跟法國戰成3勝3敗，一定會讓90公斤以上級的里內上吧。」未料在金牌戰成真，令日本網友更加不滿意。

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