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奧運羽球》「最美女雙」鍍銅喜極而泣 志田千陽吐心聲：大家給我的力量

2024/08/04 15:00

志田千陽／松山奈未勇奪巴黎奧運女雙銅牌。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未昨日在巴黎奧運女雙銅牌戰，以21：11、21：11直落二拍下馬來西亞組合陳康樂／蒂娜，生涯首度站上五環殿堂就摘下銅牌，成為日本女雙在奧運史上首面銅牌，也是自2016年里約奧運松友美佐紀／高橋禮華奪金後，女雙項目再有獎牌進帳。

志田千陽／松山奈未在巴黎奧運羽球女雙4強戰，以16：21、19：21不敵中國組合劉聖書／譚寧無緣爭金，賽後哭成淚人兒。她們在銅牌戰化悲憤為力量，當復仇戰再打，最後順利拿下銅牌，結束本屆巴黎奧運之旅。

「4強賽輸了很不甘心，」志田千陽賽後喜極而泣，她受訪表示，不過兩人能夠一起拿獎牌回去真的是太好了，這次無論輸贏都是本屆最後一場比賽，所以比以往打得更加沉穩，每一球都不放棄，並認為是有了大家的支持和力量才能獲得獎牌。松山奈未感謝到場的球迷，也有很多人傳訊息給她們加油打氣，很開心能夠把獎牌帶回去。

志田千陽／松山奈未勇奪巴黎奧運女雙銅牌。（資料照，路透）

志田千陽／松山奈未勇奪巴黎奧運女雙銅牌。（資料照，歐新社）

志田千陽／松山奈未勇奪巴黎奧運女雙銅牌。（資料照，歐新社）

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