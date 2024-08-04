MLB》單季30轟、30盜成DH史上第一人 大谷翔平感想超謙虛！

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰運動家大秀超狂腳程，單場3次盜壘成功，達成單季「30轟、30盜」壯舉，成為日本第一人，也是史上第3快。對此，大谷受訪表示，「如果能持續繳出好成績的話，我會很開心。」

大谷翔平本季累積33轟、31盜，用108場達成單季「30轟、30盜」，與1973年巨人傳奇名將邦茲（Bobby Bonds）並列史上第3快，僅次於1998年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和1987年戴維斯（Eric Davis），大谷除了是隊史第3人之外，更是史上第一位完成「30轟、30盜」的指定打擊。

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對於自己跑出第30次盜壘成功，大谷翔平表示，當時起跑沒有抓好，但好險有盜上壘包，而他的首安、首勝都在運動家主場，今天又在同樣地方達成單季「30轟、30盜」的紀錄，大谷坦言，他沒有在看數據，所以不知道確切數字，只是知道大概是多少，自己會努力累積越來越多，只做自己該做的事情，如果可以持續繳出好成績的話，自己也會很開心。

大谷翔平達成「30轟、30盜」，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）笑說：「好厲害喔，已經30轟、30盜了？哇嗚！」羅伯斯認為大谷有機會挑戰「40轟、40盜」的偉業。

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