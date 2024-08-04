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奧運羽球》安洗瑩逆轉東宗收對戰8連勝 生涯首闖金牌戰寫28年紀錄

2024/08/04 15:38

南韓球后安洗瑩擊敗東宗挺進奧運女單金牌戰。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓球后安洗瑩今在巴黎奧運羽球女單4強，以11：21、21：13、21：16擊敗印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），生涯首闖奧運女單決賽、續朝金牌目標邁進。

22歲的頭號種子安洗瑩是本屆金牌熱門，8強鏖戰3局逆轉日本名將山口茜，生涯首度闖進奧運準決賽，東宗則是打敗泰國依瑟儂，一樣是第一次拿到4強門票，兩人過去交手7次都由安洗瑩收下勝利。

東宗今有備而來、開賽就拉出4：0的攻勢，安洗瑩奮力苦追，還一度因撲球濺血，東宗攻勢不斷、取得11：6  的優勢，技術暫停後，東宗依舊沒有給安洗瑩太多機會，逐漸將比分拉開，順利先下一城。

雙方次局你來我往、戰況激烈，安洗瑩在技術暫停後連拿3分，將領先擴大至14：9，成功延長戰線。

都是生涯首度來到奧運4強的兩人在決勝局一較高下，安洗瑩連拿4分搶得先機，也逐漸主宰戰局，體力下滑的東宗在一度落後達9分下曾追到13：16，隨後化解安洗瑩3個賽末點，但反撲仍功虧一簣，世界球后連兩天上演逆轉秀，距離金牌目標只差1勝。

安洗瑩成為1996年方銖賢後首位闖進奧運女單金牌戰的南韓好手，金牌戰將對決西班牙瑪琳（Carolina Marin）與中國好手何冰嬌之間的勝方。

南韓球后安洗瑩擊敗東宗挺進奧運女單金牌戰。（法新社）

東宗。（法新社）

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