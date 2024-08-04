奧運網球》終結義大利百年來獎牌荒 穆塞蒂鍍銅吃披薩慶功

穆塞蒂勇奪巴黎奧運網球男單銅牌。（路透）

〔記者梁偉銘／ 綜合報導〕巴黎奧運網球男單銅牌戰，穆塞蒂（Lorenzo Musetti）歷經3盤拉鋸，終以6：4、1：6、6：3力退加拿大13種子阿里辛（Felix Auger-Aliassim），終結義大利一百年來獎牌荒，讓他樂得決定享用祖國美食披薩來慶功。

年僅22歲的穆塞蒂，正是同梯新科球王辛納（Jannik Sinner）因病退賽後的義國奧運網球希望之一，他也在羅蘭加洛斯紅土一路勇闖至男單4強，才又不敵坐擁大滿貫24冠的塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）。

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落入銅牌戰穆塞蒂把握機會，耗費2小時17分鐘強壓阿里辛，讓這位11種子如願站上別具意義的五環殿堂頒獎台，也跟上一個世紀之前莫爾普戈 （Uberto de Morpurgo）腳步，巧的是，這位義國老前輩1924年同樣就在巴黎奧運拿到男單銅牌。

穆塞蒂非常高興撐過奧運激戰考驗，為自己和國家打下百年來首面獎牌，當被媒體問及打算如何慶祝時？這位義大利好手給了有趣回答：「基本上，我已經吃了3個月的普通麵食和雞肉，所以我認為來點披薩是今晚至少能做到的。」

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