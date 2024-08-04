奧運射擊》為台灣奪首面奧運獎牌 李孟遠國中青澀模樣曝光

巴黎奧運男子定向飛靶銅牌得主李孟遠（持牌者），就讀桃園市龜山區大崗國中時即加入射擊隊，多次為校爭光。（大崗國中提供）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕射擊好手李孟遠昨在巴黎奧運獲定向飛靶銅牌，為台灣代表隊拿下首面獎牌，更是台灣射擊史上的第一面奧運獎牌；李孟遠就讀桃園市龜山區大崗國中時即加入射擊隊，當時即多次為校爭光，畢業時獲頒體育優秀獎，如今在巴黎奧運勇奪銅牌，讓全校師生也備感榮耀。

李孟遠於2020年資格賽以1分之差無緣東京奧運，去年的亞錦賽摘下銅牌，順利獲得取得2024年巴黎奧運男子定向飛靶項目門票，也成為台灣第一個參加奧運男子定向飛靶國手；由於父親是資深射擊國手，李孟遠從小就有「射擊金童」美名，他2006年就讀大崗國中加入學校射擊隊主攻飛靶，國中3年多次出賽為校爭光，畢業時獲得體育優秀獎。

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大崗國中校長徐如君表示，校內同仁昨天得知校友李孟遠闖進決賽，大家都非常關注決賽，校內資深同仁都還記得他，形容李孟遠在學校時喜歡和老師、同學開玩笑，感覺「皮皮的」，老師們稱呼他「小胖」，而李孟遠國中3年多次為校爭光，讓師長們仍印象深刻。

徐如君說，大崗國中於2001年成立射擊隊，開始帶動國內校園的射擊風氣，剛好學校附近就有公西靶場，射擊隊的資源相對充足，2011年設置體育班納入射擊項目，多年來培養優秀選手，就是希望校友能在奧運殿堂發光發熱，學校老師們昨天得知李孟遠闖入決賽，紛紛關注並為他加油打氣，看到李孟遠奪得銅牌那一刻，大家都很開心、更有感動，也恭喜李孟遠為國爭光。

李孟遠國中時的青澀模樣。（大崗國中提供）

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