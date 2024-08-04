奧運羽球》麟洋配今晚拚首次奧運衛冕！ 家鄉廟宇奉紀念酒祈求保佑

中和區力行福德宮供奉五瓶「麟洋配」紀念酒，祈求五顯大帝保佑再度奪金。 （翻攝自臉書「中和力行福德宮 」）

〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣羽球男雙組合李洋與王齊麟闖入巴黎奧運羽球決賽，今天（4日）晚上10點將對戰中國男雙組合梁偉鏗、王昶，「麟洋配」將挑戰成為史上首對在奧運完成衛冕的男雙組合。從小看著李洋長大的新北市中和區力行福德宮供奉五瓶「麟洋配」紀念酒，祈求五顯大帝保佑再度奪金。

「麟洋配」組合李洋、王齊麟2日於巴黎奧運四強賽力克丹麥組合阿斯特魯普、拉斯姆森，連兩屆殺進金牌戰，台灣時間晚上10點將對戰目前世界排名第一的中國男雙組合梁偉鏗、王昶，有機會寫下史上首對在奧運完成衛冕的男雙組合紀錄。

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巴黎國手李洋籍貫在金門，但他從小於中和地區成長，從小看著李洋長大的力行福德宮供奉5瓶「麟洋配」紀念酒，祈求五顯大帝保佑再次於巴黎奧運奪冠。

力行福德宮表示，李洋是力行福德宮境內里民，全體志工、義工們備紀念酒，祈求五顯大帝保佑麟洋兩位國手奧運連續奪霸，一起集氣麟洋配連續奪冠。

巴黎奧運國手李洋從小在中和長大，力行福德宮供奉紀念酒，祈求五顯大帝保佑再度奪金。 （翻攝自臉書「中和力行福德宮 」）

中和區力行福德宮廟前供奉五瓶「麟洋配」紀念酒，祈求五顯大帝保佑「麟洋配」在巴黎奧運衛冕金牌。 （翻攝自臉書「中和力行福德宮 」）

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