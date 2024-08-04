奧運羽球》瑪琳因傷退賽痛哭失聲 何冰嬌將與球后安洗瑩爭金

瑪琳因傷退賽無緣爭金。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界排名第4的西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）今在巴黎奧運羽球女單4強戰，在21：14、10：8領先中國何冰嬌時，疑似再度遭遇膝蓋傷勢，最後只能遺憾選擇退賽、淚灑現場。

31歲的瑪琳上屆東京奧運就是因膝傷無緣參賽，重返五環殿堂希望能尋求自2016年里約奧運後再次奪金，8強直落二拍落日本好手大堀彩；何冰嬌則扳倒衛冕冠軍陳雨菲、連兩屆晉級4強，雙方過去交手9次，瑪琳拿下7勝。

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瑪琳開賽攻勢就相當猛烈，帶著11：6的領先進入技術暫停，休息回來後一度把領先擴至大9分差，何冰嬌展現韌性，追到12：16，只是隨後的連續失誤，讓瑪琳成功先下一城、取得聽牌優勢。

瑪琳乘勝追擊，次局又以4：1的攻勢取得先機，不過就在10：6的領先時，瑪琳在一次擊球後受傷痛苦倒地，傷勢看起來相當嚴重，但她仍從球袋裡拿出護膝，選擇回到賽場奮戰。

左、右兩膝皆動過前十字韌帶手術的瑪琳，回到場上後移動明顯受到影響，只打了2分就痛苦跪地痛哭失聲，顯然無法再戰，只能不得不選擇退賽，她在與何冰嬌擁抱致意後，再度跪在地上哭泣，失望心情不言而喻。

何冰嬌生涯首闖奧運金牌戰，將對決世界球后安洗瑩，兩人過去13度交手，安洗瑩拿下8勝。

瑪琳因傷退賽無緣爭金。（路透）

何冰嬌晉級奧運女單金牌戰。（美聯社）

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