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唐嘉鴻出戰單槓決賽、桌球男團對決埃及 今日賽事預告與轉播

2024/08/05 06:50

唐嘉鴻。（記者王元鴻攝）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日巴黎奧運台灣共有三組選手出賽，第一組是男子桌球團體戰，將由林昀儒、莊智淵及高承睿三人於十六強對決埃及、第二場是田徑項目男子400公尺跨欄彭明揚選手出戰預賽，第三個則為唐嘉鴻出戰男子單槓項目決賽，力拼獎牌，敬請鎖定轉播囉!

奧運其他賽事部分，下午將有女子羽球單打銅牌/金牌戰，傍晚有義大利對決日本的男子排球八強戰，晚上有男子單打銅牌、金牌戰及摩洛哥對決西班牙的足球八強戰，別忘了收看賽事囉!

大聯盟部分有兩場賽事，第一場為紅雀對決小熊，第二場是道奇對決太空人，球迷記得收看囉!

MLB

07:00 紅雀@小熊 愛爾達體育3台

09:00 道奇@太空人 緯來體育（D-Live）

巴黎奧運台灣隊

15:55 桌球 台灣VS埃及 男團16強 愛爾達體育1台

15:55 田徑 彭名揚 預賽 愛爾達體育2台

17:40 競技體操 唐嘉鴻 男雙槓/女平衡木/男單槓/女地板決賽 愛爾達體育3台

巴黎奧運

14:50 排球 斯洛維尼亞VS波蘭 男子八強 愛爾達體育3台

15:40 羽球 女子銅牌/金牌戰 愛爾達體育4台

18:50 排球 義大利VS日本 男子八強 愛爾達體育2台

20:25 羽球 男子單打銅牌/金牌戰 愛爾達體育1台

20:50 桌球 日本VS澳大利亞 愛爾達體育4台

23:25 三對三籃球 男/女四強 愛爾達體育3台

23:50 足球 摩洛哥VS西班牙 男子四強 愛爾達體育2台

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