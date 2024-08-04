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中職》宋晟睿上一軍僅先發2場 平野惠一：這其中是有很多故事的

2024/08/04 16:50

宋晟睿。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟外野手宋晟睿從6月16日上一軍後只有先發2場，前一次是7月9日，其他時間跟過往一樣都是代跑或代守。中信總教練平野惠一直言，「對喜歡『睿睿』、支持『睿睿』的球迷，我覺得很抱歉，但在這之中是有很多故事的。」

平野惠一表示，一開始春訓就非常期待宋晟睿，下定決心要給機會，但他在春訓就受傷，進度比較慢，如今後半段上一軍，有點錯過可嘗試的時間，「之前守備上也有miss，跑壘也有miss，打擊也沒有好成果，這樣有贏過其他外野手嗎？」

近期在外野手的輪替之中，宋晟睿好幾次出現在頂替先發外野的第1候選，但就其他外野手在關鍵時刻就會有好表現，最近一人就是詹子賢，扛首棒後3場猛敲6安，還有昨天的「淚之MVP」曾頌恩。

平野惠一直言，其他外野手也會想說不讓宋晟睿搶走位置，正當考慮要把岳政華替補、宋晟睿先發時，岳政華就拿出好表現，詹子賢和張志豪也曾有這樣想過，但他們打第一棒都打這麼好，「魚住（曾頌恩）也是，最近狀況不好，想說是不是要換『睿睿』上了，昨天他就繳出好表現，流下喜悅的眼淚。」

另一個類似案例是張仁瑋，他今年在二軍大爆發，出賽18場打擊率高達4成17，平野惠一表示，當然知道阿瑋在二軍大爆發，但他也是春訓時受傷，進度比較慢，「球隊的競爭一直都在進行中，阿瑋當然會有機會，相信威晨也是抱持著危機感。」

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