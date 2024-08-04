奧運桌球》陳夢贏了卻喊「孫穎莎加油」 中國球迷的偏袒吶喊聲連韓媒也費解

陳夢擊敗世界球后孫穎莎完成衛冕，只是同為中國選手，在場球迷近乎一面倒地高喊「孫穎莎加油」。（資料照，路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕巴黎奧運桌球女單金牌戰昨晚上演「中國內戰」，結果由世界排名第4的陳夢4：2擊敗世界球后孫穎莎，繼東京奧運後上演相同劇本完成女單衛冕；只是同為中國選手，在場球迷近乎一面倒地高喊「孫穎莎加油」，就連南韓媒體MBC NEWS都發文質疑：「為何中國球迷會這樣？」

陳夢在3年前東京奧運女單金牌戰就是以4：2擊敗孫穎莎，昨以相同比分再度擊敗「莎莎」後，成為奧運史上繼鄧亞萍、張怡寧之後完成女單衛冕的第3人。兩人也依照中國桌球在以往冠軍戰的傳統，雙方都沒有教練在旁指導，而打完「內戰」後，私交很好的「莎夢」二人也相互擁抱，陳夢還對莎莎說：「繼續加油」。

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只是場上雖是英雌惜英雌，場邊中國球迷卻是「孫穎莎加油」的聲音取得壓倒性勝利，韓媒還在文中形容，「在陳夢經過激烈拚戰以4：2確定奪金的瞬間，攝影機捕捉到孫穎莎的粉絲面無表情地坐着，似乎感到失望」。其實昨晚就有中國網友在微博討論這個現象，還有人誇張形容「陳夢是加入日本國籍了嗎？」還有人認為孫穎莎的球迷太可怕，反而會替她招來黑粉。

陳夢在賽後也坦言有感受到莎莎的人氣，表示：「莎莎現在非常火，現場很多粉絲都在給她加油助威，我覺得每個人都有喜歡的運動員，自己也不是第一次進入到決賽，比拚的就是自己怎麼靜下心來打好每一分球。」昨陳夢確實也做到專注在場上，最終順利完成難得的奧運桌球女單二連霸。

陳夢4擊敗世界球后孫穎莎完成衛冕。（資料照，路透）

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