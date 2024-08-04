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中職》兄弟雙游擊菜鳥一軍累積經驗 張仁瑋有機會接棒

2024/08/04 17:15

張仁瑋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟游擊手張士綸在6月26日上一軍，扮演著替補內野手的角色，出賽8場只有3打席2打數，但讓他跟上半季的楊祥禾上一軍吸取經驗，是總教練平野惠一本季的「新人計畫」之一。

楊祥禾跟張士綸都是去年選秀的新人，楊祥禾上半季在主力游擊江坤宇養傷期間，一肩扛起先發游擊，總計出賽33場，而他在6月23日下二軍後，輪到在二軍固定出賽的張士綸上一軍。

平野惠一指出，今年就規劃讓楊祥禾跟張士綸上一軍吸取經驗，楊祥禾在江坤宇回歸後回二軍面對自己的課題，「現在士綸也是如此用意，因為他上半季在二軍出賽不少場，累積一定能量，才有這樣的操作空間，如果阿坤有狀況，一定是讓士綸上。」

不過，平野惠一近期觀察張士綸的賽前守備練習，直言失誤並不少，跟「阿坤」相比的守備能力較不足，「比賽放上去可能會影響投手，目前的比賽也比較沒有空間能讓他上場嘗試。」

因此今天張士綸賽前嘗試二壘守備，如果岳東華狀況不好，也有機會上去守二壘。平野惠一也說，「當然也有計畫讓士綸跟阿瑋（張仁瑋）交換，怕士綸有點久沒比賽。針對這些新人的調度，我們都是眼光放長遠去規劃。」

張仁瑋近期在二軍出賽18場，打擊率高達4成17，平野惠一當然知道他在二軍大爆發，但也說「阿瑋」在春訓時受傷，進度比較慢，「球隊的競爭一直都在進行中，阿瑋當然會有機會，相信威晨也是有抱持著危機感。」

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