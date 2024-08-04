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奧運》射下台灣奧運首面射擊獎牌 李孟遠：天份很重要努力更重要

2024/08/04 17:23

李孟遠今天受訪時說，返國後想回宜蘭的「訓練娘家」看看，並指天份很重要，努力更重要。 （圖由讀者提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣射擊好手李孟遠在巴黎奧運男子定向飛靶摘銅，為我國射下奧運史上首面射擊獎牌，也是本屆奧運第一面獎牌，他過去長期在宜蘭縣四方林靶場集訓，今天受訪時說，返國後想回宜蘭的「訓練娘家」看看，並指天份很重要，努力更重要。

國家運動訓練中心前幾年整修期間，李孟遠等多名住在北部的射擊好手，被安排到宜蘭四方林靶場移地訓練，李孟遠一天練習時間6到7小時，歷經多年蹲點苦練，終於在五環殿堂奪牌，讓射擊界人士與有榮焉。

李孟遠今天接受宜蘭媒體視訊訪問時說，很高興拿到銅牌，一路上相當辛苦，就整體實力而言，他跟許多射擊好手還差一截，最終以黑馬之姿奪牌，返國後想回宜蘭的「訓練娘家」走走，感謝大家的支持與提攜之恩。

李孟遠說，訓練過程無比艱辛，卻很值得，他想要告訴大家，天份很重要，努力更重要，做任何事必須持堅持下去。30歲的李孟遠出身桃園市，是射擊國手謝志培的么子，去年杭州亞運拿到射擊比賽第5名。

宜蘭縣射擊推廣協會主委何方略表示，李孟遠臨危不亂人格特質及極佳抗壓性，成為奧運奪牌關鍵，他還透露，父親謝志培對李孟遠盯得很緊，到現在都還有門禁管制，要求非常嚴格。

李孟遠過去長期在宜蘭縣四方林靶場集訓，圖為射擊界人士在場區練習情形。（圖由讀者提供）

台灣射擊好手李孟遠在巴黎奧運男子定向飛靶摘銅，為我國射下奧運史上首面射擊獎牌。（美聯社）

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