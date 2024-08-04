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棒球》新北富邦全國U15棒球競賽落幕 北市長安國中奪冠獲8萬元

2024/08/04 17:37

2024新北富邦全國U15棒球邀請競賽今四強賽落幕，冠軍由台北市長安國中棒球隊拿下，並獲得八萬元獎金。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為推展全民運動，提升棒球運動風氣，新北市體育局舉辦「2024新北富邦全國U15棒球邀請競賽」，從7月30日開打至8月4日，為期六天賽程，今於三重棒球場進行4強決賽，冠軍戰由台北市長安國中對戰花蓮縣三民國中，而季軍戰則是新北市二重國中黑隊對戰新竹縣關西國中，最終冠軍由長安國中拿下，並獲得8萬元獎金。

體育局指出，今年新北富邦全國U15棒球邀請賽共有32支棒球隊共同角逐金盃，超過640名來自全國14個縣市棒球好手們齊聚新北市，展現球技，帶動基層棒球熱潮。新北市共有8支隊伍，包含二重國中黑隊、二重國中橘隊、新埔國中、福營國中、佳林國中、新泰國中、尖山國中、秀峰國中等和來自外縣市的24支隊伍，7月30日起聚集在新北三重棒球場及高灘地球場，展開一連6天的交戰。

體育局進一步說，今日在三重棒球場進行四強賽事，冠軍戰由台北市長安國中對戰花蓮縣三民國中，開賽第一局北市長安展現強勢打擊，首局拿下7分，一路領先花蓮三民，先發投手廖芫豎4.2局用球技壓對手，提前5局以10比3完勝，奪得冠軍及獲8萬元獎金；第2是「花蓮縣三民國中」獲4萬元獎金；第3是「新北二重國中黑隊」獲2萬元獎金；第4則由「新竹縣關西國中」拿下並獲1萬元獎金。

另外，個人獎部分，新北二重國中（黑隊）的成員張宇翔拿下「全壘打獎」，而「打點獎」由竹縣關西國中成員趙錫平獲得，「打擊獎」由新北二重國中（黑隊）成員林冠宇、新竹縣關西國中成員趙錫平、北市長安國中成員洪浩平拿下，「投手獎」由竹縣關西國中蔡鎮宇獲得，「最有價值球員獎」由北市長安國中廖芫豎拿下，最後北市長安國中教練陳思惟則拿下「教練獎」。

體育局補充，為擴大U12、U15全國棒球錦標賽及新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，感謝富邦金控支持與市府共同整合三級棒球特色賽事，深耕基層棒球運動，建立新北棒球特色賽事品牌；邀請世界級棒球菁英選手集聚一堂，切磋交流畫面，期望以正向的力量讓台灣棒球運動更加蓬勃發展。

新北二重國中棒球隊（黑隊）球員張宇翔（左一）拿下「全壘打獎」，而「打點獎」由竹縣關西國中棒球隊球員趙錫平（右一）奪下。（記者羅國嘉攝）

2024新北富邦全國U15棒球邀請競賽今日於三重棒球場進行四強決賽落幕。（記者羅國嘉攝）

「打擊獎」由新北二重國中棒球隊（黑隊）球員林冠宇（左起）、新竹縣關西國中棒球隊球員趙錫平、北市長安國中棒球隊球員洪浩平拿下。（記者羅國嘉攝）

「投手獎」由新竹縣關西國中棒球隊球員蔡鎮宇獲得。（記者羅國嘉攝）

「最有價值球員獎」由台北市長安國中棒球隊球員廖芫豎拿下。（記者羅國嘉攝）

台北市長安國中教練陳思惟拿下「教練獎」。（記者羅國嘉攝）

2024新北富邦全國U15棒球邀請競賽今四強賽落幕，亞軍由花蓮縣三民國中棒球隊奪下。（記者羅國嘉攝）

2024新北富邦全國U15棒球邀請競賽今四強賽落幕，季軍由新北市二重國中棒球隊黑隊奪下。（記者羅國嘉攝）

2024新北富邦全國U15棒球邀請競賽今四強賽落幕，殿軍由新竹縣關西國中棒球隊奪下。（記者羅國嘉攝）

今年新北富邦全國U15棒球邀請賽共有32支棒球隊共同角逐金盃。（記者羅國嘉攝）

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