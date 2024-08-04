中國金牌泳將抱怨打招呼遭無視 澳選手滿臉問號：明明有擊拳問好！

鏡頭拍到賽後查默斯和潘展樂握手，大方送上祝賀。（法新社）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國19歲泳將潘展樂本月1日在巴黎奧運游泳100公尺自由式項目奪金，賽後首訪時稱這是雪恥之戰，因為賽前他跟澳洲游泳好手查默斯（Kyle Chalmers）打招呼被無視，讓他覺得中國被看不起，點燃小粉紅民族情緒。不過被點名的查默斯對此感到一頭霧水，明明賽前還跟潘展樂擊拳問好，不解潘展樂為何會有此指控。

潘展樂上週四在奧運游泳100公尺自由式項目拿下金牌，還締造46秒40的世界紀錄。賽後他透露，他認為這是「一雪前恥」，因為之前比賽時跟澳洲游泳好手查默斯打招呼都被完全忽略，訓練時對手還似乎刻意用翻滾的水花濺到岸上的教練，讓他覺得「有點看不起我們的樣子」。

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潘展樂的發言曝光後，隨即在中網掀起熱議，大批小粉紅在網上出征查默斯。後續查默斯透過澳洲奧委會發表聲明表示，他對潘展樂的指控感到「有點奇怪」，因為在游泳接力賽時他還跟潘展樂擊拳問好；自由泳決賽當天，當潘展樂勝出，在隔壁條水道的查默斯還與潘展樂握手，大方送上祝賀；在做賽後伸展運動時，也跟潘展樂有說有笑，在他看來，2人互動並沒有問題。而他賽後也在個人IG分享自己與潘展樂握手的照片。

查默斯4日再次公開談論「冷落」爭議，強調他非常尊重潘展樂，就像他對每一位競爭對手一樣。他坦言自己這幾天因為這件事承受不少攻擊，但他已經和潘展樂澄清並解開誤會，「我很期待我們能夠彼此的關係變得更好，互相競爭，在泳池進行精采的對決。」

事實上，中國游泳選手先前因陷入禁藥爭議，成為眾矢之的，本屆奧運就有不少選手直呼「不想跟這群人一起比賽」。而這次潘展樂破紀錄拿下金牌，澳洲游泳隊教練霍克（Brett Hawke）還提出質疑，稱是「人類不可能做到的」，不過查默斯相當有風度，表示金牌是潘展樂應得的。

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