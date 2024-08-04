巴黎前線》捲入性別爭議 林郁婷闖4強落淚：謝謝台灣人民支持我

林郁婷。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級8強，以5：0輕取保加利亞卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）闖進4強，保底銅牌。賽前無端陷入性別爭議遭針對，向來給人堅強形象的林郁婷也難過落淚，她說：「走到現在這很不容易，相信不用我說，大家也看在眼裡。」

今天以5：0戰勝保加利亞卡梅諾娃，林郁婷表示，對方是很可敬的對手，「今天的勝利非常不容易，她也是非常可敬的對手，今天贏下這場比賽並不代表我可以鬆懈，反而是要更精進自己，做好每一步，直到自己的勝利到手，完成目標。」

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林郁婷坦言，開賽真的有一點緊繃，畢竟對手很強勁，「盡力去防範她的戰略，做好我可以做的事情，把我實力、技術發揮出來，最後享受比賽相信自己。」

近期林郁婷陷入性別爭議風波，無端遭到外界攻擊，但包含前後任總統蔡英文、賴清德，甚至國際奧會（IOC）還有不少台灣人都為林郁婷發聲。近期她為了準備比賽，都沒有讀取私訊，但大家對她的支持她都知曉，「收到很多私訊，雖然我沒讀，但大概知道都為我加油，我知道全台灣的人民都在我身後支持我、挺我，我會帶著這份力量走到最後，謝謝大家。」

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