中職》中文發音好難啊… 平野惠一叫張志豪「老頭」有原因（影音）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟重砲手張志豪首局就震撼富邦大物火球男黃保羅，擊出大巨蛋史上第1支首局首打席全壘打，中信總教練平野惠一特別走出休息室用力擊掌。雖然平野是總教練，私下稱呼張志豪卻是「おやじ（老頭）」，其由來源自於日本總教練的一個困擾。

45歲的平野惠一私下以「おやじ（老頭）」來稱呼37歲的張志豪，怎麼看都有點奇怪，原來是因為有次張志豪模仿已故日本喜劇天王志村健的哏向平野惠一開玩笑。平野說，「他叫我『変なおじさん（怪叔叔）』，我就叫他『おやじ（老頭）』。」

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後來平野惠一固定稱呼張志豪「おやじ（老頭）」，最大原因是「中文發音」的問題，他直言，志豪跟子豪的發音很難，為避免混淆兩者，改稱子豪「子ちゃん（子醬）」、志豪「おやじ（老頭）」，「志豪也會叫我おやじ。」

不只子豪和志豪的發音分不清楚，曾頌恩乍看跟岳政華有不小差別，卻因曾頌恩的暱稱「魚住」而混淆。平野惠一說，他的「魚住」發音跟「岳政」有點像，「有1次我叫『魚住』，岳政華轉頭回應我『はいい！（是！）』」

因此，平野取用《灌籃高手》角色魚住純的「純」，以「純ちゃん（純醬）」來稱呼曾頌恩。平野苦笑，「我很多類似的煩惱。」

張志豪首打席開轟。（記者林正堃攝）

平野惠一口中的「おやじ（老頭）」，今頂替輪休的詹子賢扛下首棒，首局第1球就擊出右外野方向的陽春砲，繼2015年9月5日砲轟倪福德以後、生涯第2次擊出首局首打席全壘打。

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